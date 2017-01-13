Rusya, G20’nin en verimli uluslararası arena olduğunu düşünüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak () - Rusya’nın G20 misyon şefi Svetlana Lukaş, Rusya’nın G20 formatına önem verdiğini ve bu forumun en verimli uluslararası arena olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Lukaş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya G20 formatına ciddi önem veriyor, bu zirvenin şu anda en verimli uluslararası arena olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası kuruluşlardan farklı olarak G20 o kadar bürokratikleşmemiş, bu yüzden daha dinamik ve güçlü kararlar alınmasını sağlıyor” dedi.

Lukaş, bugün G20’nin dünyanın önde gelen ekonomilerinin işbirliği kurmasına öncülük ettiğini ve Temmuz ayındaki zirvede Rusya için öncelikli konulara değinildiğini belirtti. Lukaş, “Geçen sene Çin’in başkanlığında açılan konuların devam etmesini umuyoruz. Herşeyden önce bu mali sistemlerin istikrarlı gelişimi ve hedeflerinin uygulanması Rusya için öncelikli konulardır” diye konuştu.