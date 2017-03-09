Rusya Enerji Bakanı Novak: Türkiye ile çok sayıda anlaşma imzalanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yarın Moskova’da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için önemli sayıda anlaşmanın hazırlandığını belirterek, “Toplantıda sadece ekonomik değil, teknik ve kültürel alanlarda da birçok anlaşma imzalanacak.” dedi.

Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ÜDİK toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin, yaşanan olumsuz olaylardan sonra kademeli bir şekilde toparlandığını vurgulayan Novak, “ÜDİK’in eş başkanı, değerli meslektaşım Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile tüm alanlarda iş birliğinin artırılması için çok iyi düzeyde iletişimimiz var. Geçtiğimiz yıl iki ülke ticaretinde yaşanan düşüşü tüm tarafların fayda sağlayacağı bir şekilde tekrar toparlamamız gerekiyor.” dedi.

Bakan Novak, ÜDİK toplantısı için önemli sayıda anlaşmanın hazırlandığına işaret ederek, söz konusu anlaşmaların sadece ekonomi ve ticaret alanını değil, aynı zamanda teknik ve kültürel iş birliklerini de kapsayacağını söyledi.

Toplantıda iki ülke arasında 2017-2020 yıllarını kapsayacak orta vadeli ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel iş birliği programının imzalanacağını bildiren Novak, “Toplantıda imzalanacak bir diğer kritik anlaşma ise Rusya Yatırım Fonu ile Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin protokol olacak.” dedi.

Novak, ayrıca toplantıda Türk ve Rus Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında imzalanacak anlaşmayla, 2019 yılının iki ülke arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan edileceğini belirterek, “Toplantı kapsamında imzalanacak bir dizi anlaşma daha olacak. Örneğin ekonomi kurumlarımız arasında, tarım ve sanayide ikili ticaretteki kaldırılabilecek engellere ilişkin çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde belirlenen takvime göre ilerlendiğini ifade eden Novak, “Bu konuda Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. İlk hattın inşası için gerekli hukuki temel tamamıyla oluşturulmuş durumda. İkinci hattın da inşası için anlaştığımız AllSeas şirketi, boru hattının döşenmesinde dünyanın en modern ekipmanlarını kullanacak.” dedi.

İlk hattın 2019 sonunda devreye alınacağını bildiren Novak, “Şu anda Rusya ve Türkiye arasında, Türkiye-Yunanistan sınırına ulaşacak ikinci hatla ilgili takvim, rota gibi konular görüşülüyor. Yunan DEPA ve İtalyan Edison şirketleriyle, Poseidon boru hattının kullanılarak İtalya’ya doğalgaz ulaştırılması konusunu inceliyoruz. Güneydoğu Avrupa’da Macaristan ve Sırbistan gibi ülkelerin bu projeye ilgi duyduklarını biliyoruz. Eğer doğalgazın alımına, hacmine ve takvimine yönelik garantiler olursa Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında ikinci hattın inşası kararı ivedilikle alınacaktır.” dedi.

Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin, Türkiye ve Rusya ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Novak, gereken izinlerin Türkiye tarafından verilmesi halinde projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne yetiştirilebileceğini söyledi.

Novak, projede Rusya ile yürüttüğü olumlu iletişim için Türkiye’ye teşekkür ettiğini belirterek, “Yatırımcılara daha da cazip hale gelmesi için projeye stratejik yatırım statüsünün verilmesi beklentisi içerisindeyiz. Projeye, hükümetlerarası anlaşmaya uygun bir şekilde, Türk yatırımcıları da dahil etmek istiyoruz.” dedi.

Rusya olarak, Türkiye ile enerji kaynaklarının keşfi ve üretiminde iş birliğine sıcak baktıklarını kaydeden Novak, “Türkiye ile upstream (üretim ve keşif) alanında elverişli projeler ortaya çıkarsa, Rus şirketleri bunu dikkatle değerlendirecektir.” dedi.

Novak, Türkiye’nin doğalgaz iletim sisteminin iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, son dönemde artarak devam eden yer altı doğalgaz depolama kapasitesi yatırımlarının, Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde yaşanan dalgalanmalarda hareket kabiliyetini artırdığını da sözlerine ekledi.