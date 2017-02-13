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Rusya Enerji Bakanı Novak, İran'lı mevkidaşıyla görüşecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Şubat ( ) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Başbakan Yardımcıları İgor Şuvalov ve Dmitriy Rogozin’in önümüzdeki ay içerisinde resmi ziyaretle İran’a gidecekleri bildirildi. İran’ın...

Rusya Enerji Bakanı Novak, İran'lı mevkidaşıyla görüşecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Şubat ( ) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Başbakan Yardımcıları İgor Şuvalov ve Dmitriy Rogozin’in önümüzdeki ay içerisinde resmi ziyaretle İran’a gidecekleri bildirildi.

İran’ın Rusya Büyükelçisi Mehdi Sanai’nin açıklamasını aktaran Mehr haber ajansı, Novak’ın Tahran’da İranlı mevkidaşı Bijan Zangeneh ve diğer diplomatlarla görüşeceğini dile getirdi. Dmitriy Rogozin’in önümüzdeki hafta Rusya ile İran arasındaki teknoloji ve savunma işbirliği pekiştirme görüşmelerinde Rus heyetinin başkanlığını yapacağı öğrenildi. Söz konusu görüşmelere İran Cumhurbaşkanının Bilim ve Teknolojiler Yardımcısı Sorena Sattari ve Savunma Bakanı Hossein Dehghan’ın katılması bekleniyor.

Sanai, Şuvalov’un da İran ile Avrasya Ekonomik İşbirliği arasındaki ticaret ve ekonomi geliştirme yollarını ele almak üzere İran’a gideceğini bildirdi.

20-22 Şubat tarihlerinde Tahran’da Rusya ve İran’ın iş adamlarının katılacakları bir Rus-İran iş forumu düzenlenecek.

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