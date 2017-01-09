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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, istikrarlı bütçe koşulunu açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus bütçesinin petrol fiyatının 40 dolar olması halinde istikrarlı olacağını bildirdi. Oreşkin “Kommersant” gazetesine yaptığı açıklamada,...

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, istikrarlı bütçe koşulunu açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus bütçesinin petrol fiyatının 40 dolar olması halinde istikrarlı olacağını bildirdi.

Oreşkin “Kommersant” gazetesine yaptığı açıklamada, “Büyük bir ilerleme kaydettik. Onaylanan 3 yıllık bütçe, devlet kaynaklarının mütevazi senaryo koşullarında petrol fiyatının 40 dolar olması halinde vergi yükü olmaksızın istikrarlı olacaklarını gösteriyor” dedi.

Oreşkin, ekonomi politikasının asıl amacının petrol sektörünün nasıl devam edeceğini tahmin etmeye çalışmak olmadığını, bunun yerine en zor dış koşullar da dahil olmak üzere her türlü olaya karşı eylem paketi hazırlamak olduğunu belirtti.

Bakan, enflasyonun önceden tahmin edilmesinin hükümetin önündeki tek sorun olmadığını ifade ederek, “İstikrarlı bütçe politikasına sahip olmak önemli. Bütçe iş sektörü için vergi yasasının istikrarlı olması açısından önemli” dedi.

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