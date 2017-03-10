Rusya Ekonomi Bakanlığı, enflasyonun yüzde 4’e gerilemesini bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı temsilcisi, Bakanlığın 2017 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4’e gerilemesini beklediğini belirtti.

TASS’a konuşan temsilci, “Hesaplamalarımıza göre 6 Mart itibariyle tüketim enflasyonu yüzde 4.5 düzeyinde bulunuyordu. Büyük dış şokların yaşanmaması halinde 2017 yılının ikinci yarısında enflasyonun hedeflenen göstergeye gerileyeceğini düşünüyoruz.“ dedi.

Hatırlanacağı üzere Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), 28 Şubat-6 Mart döneminde enflasyonun sıfır, 2017 yılından bu yana enflasyonun yüzde 0.9 olduğunu açıkladı. 2016 yılının Mart ayında ise enflasyon yüzde 0.5, 2016 yılının Ocak-Mart aylarında yüzde 2.1 düzeyinde kaydedilmişti.