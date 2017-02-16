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Rusya Ekonomi Bakanı: Rus ekonomisi olumlu şekilde gelişiyor.

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, 2017 yılının başında ekonomideki durumun olumlu şekilde ilerlediğini bildirdi. Oreşkin, sene...

Rusya Ekonomi Bakanı: Rus ekonomisi olumlu şekilde gelişiyor.

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, 2017 yılının başında ekonomideki durumun olumlu şekilde ilerlediğini bildirdi. Oreşkin, sene sonunda yüzde 2’lik büyüme beklendiğini söyledi.

Bakan Oreşkin, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, şu anda Rusya’da enflasyonun yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bulunduğunu belirterek, “Geçen seneyi yüzde 5.4 ile bitirdik, enflasyonun düşme eğilimi devam ediyor. 2017 yılı sonunda enflasyonun planlanan yüzde 4’lük değere ulaşmasını bekliyoruz. Merkez Bankası ve hükümet bunun üzerinde aktif şekilde çalışıyor” dedi.

Oreşkin, enflasyonun düşmesinin halkın gelirlerinin artmasına neden olacağını ve geçen senenin sonunda oluşan enflasyonun düşüş eğiliminin 2017 yılında da devam edeceğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin toplantının sonunda, “Bun konu üzerinde sürekli çalışın. Merkez Bankası ve hükümetle enflasyonun hedeflenmesi üzerinde çalışmak gerek” dedi.

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