Rusya, dopinge karşı mücadele için 1.67 milyar ruble ayırttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin hazırladığı Rusya Antidoping Ajansına (RUSADA) sübvanisyon sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya Hükümeti resmi sayfasından yapılan açıklamada “2017 Federal Bütçesi ve 2018-2019 Planlanan Bütçe bu amaçla yıllık 556.7 milyon ruble olmak üzere toplam 1 milyar 670.1 milyon ruble ayırtılmasını öngörüyor“ denildi. Bu finansman, dopingi önlemeye ve dopinge karşı mücadelede kullanılacak.

Hatırlanacağı üzere önceki dönemlerde RUSADA finansmanı Spor Bakanlığından yapılmıştı, ancak 2016 yılında Rusya Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Vitaliy Mutko, RUSADA’nın finasmanının faderal bütçeden direk olarak yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de 2019 Uluslararası Kış Universiada’ya hazırlıklara ilişkin toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki antidoping sisteminin çalışmadığını kabul ederek dopinge karşı mücadele edecek etkili sistemin oluşturulacağı ümidini dile getirdi.