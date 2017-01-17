Rusya Dışişleri Komitesi Başkanı Kosaçev: “Yaptırımların kaldırılması için güvenlik tehlikeye atılmayacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Rusya Federal Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya için yaptırımların kaldırılmasının stratejik bir hedef olmadığını, özellikle de güvenlik açısından öncelikli olmadığını belirtti.

Kosaçev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptırımların kaldırılması Rusya için nihai bir hedef değildir. Stratejik bir hedef bile değil, özellikle de güvenlik alanından söz edecek olursak. Yaptırımları, Beyaz Saray yönetiminin kötü mirası olarak değerlendiriyoruz. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silahlardan arındırılması halinde yaptırımların kaldırılabileceği açıklamasını da resmi öneri olarak görmüyoruz“ dedi.

Söz konusu açıklamanın bir alternatif olduğunu hatırlatan Kosaçev, Trump’ın sadece nükleer silahların daha az olması gerektiğine, onların kısıtlanması gerektiğine dikkat çektiğini belirtti.

Rus senatör, bu konunun gündemde kalma sebebinden bahsederek, “Nükleer silahlar bir anlamda iki dev ülkenin müstesna özelliğini dile getiriyor” dedi.

Kosaçev, Trump’ın nükleer silahların arındırılmasının geçmişte gerçekleştirilmemesi nedenlerini değerlendirmesi gerektiğini de ifade ederek şöyle devam etti:

“Propagandayı bir yana bırakacak olursak ana nedeninin, ABD’nin füze kalkanı sistemi planını uyguladığı ve NATO altyapısının genişletilmesi, konvansiyonel silah, insansız hava araçları, Uzay’ın askeri amaçlarla kullanımı gibi alanlarda kendisinin öncelliğini tanıtmaya yönelik çabaların olduğu bellidir.“

Rusya’nın nükleer silah arındırılması konusunda görüşmelere açık olduğuna da işaret eden Kosaçev, “Şüphesiz ki bu sürece devam etmeye hazırız ve ABD’nin herhangi yapıcı önerisini bekliyoruz. İki nükleer dünya liderinin stratejik alanda uzlaşmaya varabilmesi, dünyaya iyi bir örnek haline gelebilir“ diye konuştu.