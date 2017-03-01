Rusya Dışişleri, Cenevre’de Suriye görüşmesi katılımcılarıyla bir araya geldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, Cenevre’de Suriye görüşmelerinin katılımcılarıyla bir araya geldi ve terörle mücadele konusuna gerekli özenin verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye müzakereleri sırasında Gatilov’un BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümet heyeti, bazı Avrupa ülkelerinin Suriye temsilcileri ile görüştüğü ve Suriye krizinin çözülmesi konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararında da belirtildiği üzere terörle mücadeleye dikkatin çekilmesi gerektiğinin altı çizildi” denildi.