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Rusya Dışişleri Bakanlığı, YPG’lilerin Türkiye sınırından geri çekildiğini duyurdu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladıklarını, Soçi’de varılan mutabakatın uygulandığını ifade etti. Rus haber ajansı Interfax’ın...
DIŞ HABERLER 24.10.2019, 13:26
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladıklarını, Soçi’de varılan mutabakatın uygulandığını ifade etti.
Rus haber ajansı Interfax’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırından çekilmeye başladıklarını duyurdu. Soçi’de varılan mutabakat doğrultusunda ilerlendiğini ifade eden Verşinin, mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, Kamışlı şehri haricinde yapılacak olan Türk-Rus ortak devriyesinin bitiş tarihinin belli olmadığını söyledi.
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