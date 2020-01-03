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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani’nin öldürülmesini eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi. Rus...
DIŞ HABERLER 03.01.2020, 15:02
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakharova, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor. Bu olay, bölgede tansiyonun artması dışında başka hiçbir işe yaramaz ve bundan milyonlarca kişi etkilenecek" ifadelerini kullandı.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakharova, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor. Bu olay, bölgede tansiyonun artması dışında başka hiçbir işe yaramaz ve bundan milyonlarca kişi etkilenecek" ifadelerini kullandı.
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