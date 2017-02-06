Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB karşıtı yaptırımların gerekçesini açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın AB’ye uyguladığı gıda ürünleri ambargosunun adil ve aynen karşılığı olduğunu, Brüksel’in yaptırımları uyguladığında AB üreticilerinin haksız rekabetine izin verilemediğini açıkladı.

Profil dergisine konuşan Lavrov, “Yaptırımları aynen karşılık olarak uyguladığımızın sebebi çok basit. AB’nin Rusya karşıtı yaptırımlarından dolayı bankalarımızın tarım sektörünü finanse etmek için kredi alma imkanı kısıtlandı, dolayısıyla AB tarım ürünleri üreticileri Rusya piyasasında haksız rekabetten faydalanabilirdi. Her şeyi adil olarak yapmalıyız, o kadar“ diye belirtti.

“Rusya’nın AB karşıtı yaptırımlarını kaldırma şartlarının ne olduğu” sorusuna ise Lavrov, bu sorunun kendisine sorulmaması gerektiği yanıtını verdi. Lavrov, “Yaptırımların uygulanmasını başlatan biz değildik, kaldırılması da bizim işimiz değil“ diye hatırlattı.