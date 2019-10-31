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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Mutabakat uygulanmaktadır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın uygulandığını söyledi. Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Grushko, “Mutabakat uygulanmaktadır. Hem dünyada hem de siyasi...
DIŞ HABERLER 29.10.2019, 20:21
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın uygulandığını söyledi.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Grushko, “Mutabakat uygulanmaktadır. Hem dünyada hem de siyasi kanallarda en yakın işbirliği sağlandı” ifadelerini kullandı.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Grushko, “Mutabakat uygulanmaktadır. Hem dünyada hem de siyasi kanallarda en yakın işbirliği sağlandı” ifadelerini kullandı.
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