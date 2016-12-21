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Rusya Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye'yle işbirliğini pekiştireceğiz

Moskova, 21 Aralık, () - Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya’nın ileride de Türkiye ile tüm alanlarda yapıcı işbirliğini pekiştireceğini ve her hangi bir provokasyonun ortak ülkelerle ilişkilerimize...

Rusya Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye'yle işbirliğini pekiştireceğiz

Moskova, 21 Aralık, () - Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya’nın ileride de Türkiye ile tüm alanlarda yapıcı işbirliğini pekiştireceğini ve her hangi bir provokasyonun ortak ülkelerle ilişkilerimize zarar vermesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Devlet Duması oturumunda konuşan Leonid Slutskiy, “Türkiye Cumhuriyeti ile siyaset, ekonomi-ticaret, Parlamento diplomasisi alanlarında işbirliğimizi arttırmaya devam edeceğiz, yakında Türk Akımı projesini onaylama oturumumuz gerçekleştirilecek. Her hangi bir provokasyonun, zor olsa bile ortak ülkelerle işbirliğimizi sarsmasına izin vermeye hakkımız yok“ şeklinde konuştu.

Slutskiy, sözde değil özde terörle mücadele edebilenlerin gerçek terörle mücadele koalisyonu kurması çağrısında da bulundu.

Slutskiy şöyle devam etti: “Rusya’nın çağımızın ana tehdidi olan uluslararası terörle mücadeleye yönelik izlediği politikayı her hangi bir provokasyon sarsamaz. Aynı zamanda stratejik Batılı arkadaşlarımızın son yıl içerisinde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerini bozmak için harcadığı çabaları göz önünde bulundurmamız lazım.“

Peskov: Erdoğan ve Putin gereken siyasi iradeye sahip

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesinin Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerindeki olumlu eğilime engel olmaması için gereken siyasi iradeye sahip olduklarını dile getirdiklerini bildirdi.

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