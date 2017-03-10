Rusya Direkt Yatırımlar Fonu ve Türkiye Varlık Fonu 1 milyar dolarlık yatırım fonu kuracak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Direkt Yatırımlar Fonu (RFPİ) ve Türkiye Varlık Fonu bugün 1 milyar dolar hacminde ortak yatırım fonu kuracağını açıklayacak.

RFPİ Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "10 Mart'ta Rusya Direkt Yatırımlar Fonu 1 milyar dolar hacminde ortak Rusya-Türkiye Yatırım Fonu'nun kurulacağını açıklayacak. Bu açıklama Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cımhurbaşkanı'nın Moskova'daki görüşmesi sırasında olacak" denildi.

Daha önce RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, ortak yatırım fonundan ilk anlaşmaların 2017 yılının ilk çeyreğinde finanse edileceğini açıklamıştı. Dmitriyev, ortak fonun kurulma kararının alındığını ve bütün detaylarının belirlendiğini söyledi.