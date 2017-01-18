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Rusya Direkt Yatırımlar Fonu Başkanı Dmitriyev: Rusya’nın G8’e dönmesi olumlu bir sinyal olur

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Rusya Direkt Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın G8’e geri dönmesinin yatırım iklimini olumlu etkileyeceğini söyledi. Dmitriyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya...

Rusya Direkt Yatırımlar Fonu Başkanı Dmitriyev: Rusya’nın G8’e dönmesi olumlu bir sinyal olur

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Rusya Direkt Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın G8’e geri dönmesinin yatırım iklimini olumlu etkileyeceğini söyledi.

Dmitriyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya G20 ve BRICS gibi formatlara başarıyla katılıyor. Onlar tabi ki bizim için diğer formatlardan daha önemli. Fakat çeşitli partnerlerin Rusya’ya iyi yaklaşma isteklerini sadece olumlu karşılayabiliriz” ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano geçtiğmiz günlerde, Rusya’nın G8’e katılma koşullarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

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