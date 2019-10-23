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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’ı uğurladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yapılan baş başa, heyetler arası görüşme ve ortak basın toplantısının ardından uğurladı.

DIŞ HABERLER 22.10.2019, 23:29
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’ı uğurladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yapılan baş başa, heyetler arası görüşme ve ortak basın toplantısının ardından uğurladı.

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