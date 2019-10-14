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Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan’da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’a ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi. Putin’e, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’da eşlik ediyor. Suudi Arabistan’ın Riyad şehrine giden Putin’i,...
DIŞ HABERLER 14.10.2019, 17:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’a ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi. Putin’e, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’da eşlik ediyor.
Suudi Arabistan’ın Riyad şehrine giden Putin’i, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, El-Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında enerji sektörü başta olmak üzere ekonomik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
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