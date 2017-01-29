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Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Günlerdir beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin göreve yeni başlayan Başkanı Donald Trump’ın ilk görüşmesi telefon aracılığıyla ile gerçekleşti. Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin...

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Günlerdir beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin göreve yeni başlayan Başkanı Donald Trump’ın ilk görüşmesi telefon aracılığıyla ile gerçekleşti.

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini, liderlerin terörle mücadeleyi, Suriye krizini ve Ukrayna'daki durumu görüştüklerini bildirdi. Telefon bağlantısı Trump'ın göreve gelmesinin ardından ilk görüşme oldu. Rus lider Amerikalı mevkidaşını tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Trump ikili ilişkilerin ana konuları hakkında fikir alışverişi yaptılar ve Rusya ile Amerika'nın ilişkilerinin eşit haklar temelinde ilerlemesi konusunda anlaştılar.

Yapılan açıklamada, "İki taraf, Rusya ve Amerika'nın işbirliğinin geliştirilmesi yönünde aktif ortak çalışma yürütmeye hazır olduklarını dile getirdi" denildi.

Rusya tarafı, Barack Obama'nın başkanlığı sürecinde iki ülkenin ilişkilerinin ciddi zarar gördüğünü, bunların aşılması için zamana ve ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Putin ve Trump, IŞİD ile mücadele konusuna da değindiler. Beyaz Saray'ın yeni idaresinin programında IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin öncelikli olduğunun altı çizildi. Trump bu konuda Rusya ile işbirliği yapmak istediğini belirtti. Görüşmede yaptırımlara da değinildi.

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