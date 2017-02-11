Rusya'dan Türkiye ile ilgili işbirliği talimatı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya hükümeti, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile 2017-2020 yılları orta vadeli ticari-ekonomik, bilim-teknik ve kültür işbirliği programını imzalama talimatı verdi.
Resmi Hukuki Bilgi portalında yer alan açıklamada, “Rusya Ekonomi Bakanlığı’nın 2017-2020 yılları Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki orta vadeli ticari-ekonomik, bilim-teknik ve kültür işbirliği programı onaylandı” denildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na programı hükümetin adına imzalama talimatı verildi.
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya hükümeti, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile 2017-2020 yılları orta vadeli ticari-ekonomik, bilim-teknik ve kültür işbirliği programını imzalama talimatı verdi.