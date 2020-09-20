Rusya'dan İdlib'e 25 hava saldırısı

Rus uçakları Türkiye'nin koruması altına alınan bulunan ve hale hazırda ateşkes şartlarının geçerli olduğu İdlib'e 25 hava saldırısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Rus savaş uçakları İdlib kentinde bir çok noktayı havadan vurdu. Sabah saatlerinde başlayan bombardıman dalgasında İdlib kent merkezi, Seyice Ard, Arab Said, Kefer Ruhin, Merkez Cezaevi -Kefr Calis ve Batanta Rus füzeleri tarafından hedef alınan bölgeler oldu. Hava bombardımanları nedeniyle can kaybı bildirilmezken bazı bölgelerde yaralanmalar olduğu aktarıldı.

TSK noktalarına yakın yerler vuruldu

Bu sabah başlayan hava saldırılarında 8'den fazla uçağın görev yaptığı ve 5 Mart'tan bu yana yapılan en kapsamlı hava harekatı olduğu bildirildi. Bölge muhabirlerinden Muhammed Rashed, Esed rejiminin bölgeye günlerdir yaptığı kara sevkiyatına dikkat çekti ve Rusya'nın yeniden hava bombardımanlarına başlamasının İdlib'e yönelik yeni bir harekat sinyali olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bugün bombalanan bazı noktaların TSK konuşlanma noktaları ve askeri üslerine yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.