Rusya'dan Erdoğan-Trump görüşmesine yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Rusya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon konuşması hakkında yorum yapmadığını, bu telefon konuşmasının konusunun önceden Moskova ile görüşülmediğini bildirdi.

Kremlin temsilcisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üçüncü ülkelerin temasları hakkında hiçbir şekilde yorum yapamayız. Aynı şekilde hiç kimse önceden bu tür temaslar hakkında Moskova'ya bilgi vermek zorunda değil, bu kesinlikle diplomatik çerçeveler içerisinde değildir" ifadesini kullandı.

Moskova ile telefon konuşmasının konularının belirlenip belirlenmediği sorusu üzerine Peskov, "Bu konuya ilişkin hiçbir konuşma yapılmadı. Zaten böyle bir şey genelde yapılmaz, herkesin ikili ilişkileri var" dedi.

Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ilk telefon konuşmalarını yaptılar.