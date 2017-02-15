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Rusya'dan, 370 milyon Rublelik "marka yatırımı"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () –  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Made in Russia markasının geliştirilmesine 370 milyon ruble gönderilmesini teklif ediyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2017 yılında Rusya İhracat Merkezi’ne...

Rusya'dan, 370 milyon Rublelik "marka yatırımı"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () –  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Made in Russia markasının geliştirilmesine 370 milyon ruble gönderilmesini teklif ediyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2017 yılında Rusya İhracat Merkezi’ne Rus ihracat markasının kurulması ve dış piyasaya sunulması için 370 milyon ruble sübvansiyon ayıracak.

Konuyla ilgili hazırlanan belgede, “Made in Russia markasının kurulması Rus ürünlerinin tanınırlığını arttıracak ve uluslararası piyasalarda ilerlemesini sağlayacak. Markanın geliştirilmesine yönelik bilgi kampanyasını internette ve Russia Today TV kanalında başlatmayı planlıyoruz. Ayrıca yeni marka yurtdışındaki konferanslar ve yarışmalarda popüler hale getirilecek” denildi.

Reklam kampanyası dışında sübvansiyonların bir kısmının pazarlama araştırmalarının düzenlenmesi için kullanılması planlanıyor. Özellikle bazı Rus ürünlerinin gördüğü talep seviyesi belirlenecek ve uluslararası piyasaların özellikleri dikkate alınarak Rus markasının hayata geçirilme stratejisi belirlenecek.

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