Flaş Haber
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Silopi'de kaza 9 ölü 28...
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi
Yeni KHK ile 262 kişi...
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...

Rusya'da yatırımcılar kripto para üretimi için elektrik santrali aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak () - Rusya’da özel yatırımcıların kripto para üretimi amacıyla ilk kez elektrik santrali aldığı duyuruldu. Rus gazetesi ”Kommersant”ta yer alan haberde Viktor Vekselberg’in ”T Plus” şirketine ait...

Rusya'da yatırımcılar kripto para üretimi için elektrik santrali aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ocak () - Rusya’da özel yatırımcıların kripto para üretimi amacıyla ilk kez elektrik santrali aldığı duyuruldu.
Rus gazetesi ”Kommersant”ta yer alan haberde Viktor Vekselberg’in ”T Plus” şirketine ait ve Aralık ayında satılan ”Gubahinskaya Enerji Şirketi” (GEK) Ltd.'nin sahiplerinin santrali veri merkezi oluşturulması ve kripto para üretimi için kullanabileceği öne sürüldü.
Resmi verilere göre T Plus şirketinden elektrik santrali alan kişinin Nadejda Simanova olmasına karşın gerçek alıcı Aralık ayının sonunda GEK başkanlığına geçen ve bundan önce Tataristan Çevre Bakanlığı Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanlığı yapan Aleksey Kolesnik oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314