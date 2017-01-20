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Rusya'da, Türkiye turları, hiçbir zaman olmadığı kadar aktif satılıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak () - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2017 yaz sezonu sonunda Türkiye’de tatil yapan Rus turist sayısının kriz öncesi düzeye dönebileceğini bildirdi. Lomidze Tass haber...

Rusya'da, Türkiye turları, hiçbir zaman olmadığı kadar aktif satılıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak () - Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2017 yaz sezonu sonunda Türkiye’de tatil yapan Rus turist sayısının kriz öncesi düzeye dönebileceğini bildirdi.

Lomidze Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Türkiye’den olumsuz hiçbir haberin olmaması şartıyla ve mevcut siyasi, ekonomik ve mali statülerin korunması halinde 2017 yılında talepler kriz öncesi seviyesine dönebilir” dedi.

Lomidze, Türkiye’nin Rusya’da erken rezervasyon hacmine göre lider konumda olduğunu belirtti. Ayrıca, şimdi turların 2014-2015 yıllarında yani tur satışlarına yasak getirilmeden önceki dönemden daha aktif satıldıklarına da dikkat çeken Lomidze şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de yaşananlara rağmen turlar hiçbir zaman olmadığı kadar aktif olarak satılıyorlar. Bu Türkiye’de tatile ertelenen talebin etkisi. Bu talep olumsuz haberlerin olmaması halinde devam edecek.

Türkiye henüz Rus turistler için özel indirimler veya fiyatlarda düşüş yapmayı planlamıyor, çünkü geçen sene fiyatlar zaten yüzde 20 oranında azaldı. Bu sene Mayıs- Temmuz aylarında fiyatlar geçen senenin seviyesinde olabilirler, ama yüksek sezon sürecinde fiyat artışı yaşanabilir.”

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