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Rusya'da, Türkiye için S-400 üretecek şirket bulundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Almaz Antey şirketinin kontrat imzalanması halinde Türkiye’ye yeni S-400 füze sistemlerini gönderme imkanı olduğunu bildirdi. Daha önce Rostek...

Rusya'da, Türkiye için S-400 üretecek şirket bulundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Almaz Antey şirketinin kontrat imzalanması halinde Türkiye’ye yeni S-400 füze sistemlerini gönderme imkanı olduğunu bildirdi.

Daha önce Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, Moskova ve Ankara’nın S-400 kompleksleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Manturov IDEX-2017 fuarında gazetecilerin soruları üzerine, “Potansiyel sipariş imkanı var, çıkar dengesini bulma durumunda olacağımızı ve partnerlerimizden daha fazla sipariş gelmesini umuyoruz” dedi.

S-400 füze sistemleri 2007 yılından beri Rus ordusunda kullanılıyor. Bu füze sisteminin gönderilmesi hususunda sadece Çin ile kontrat imzalandı. Aynı zamanda Hindistan ile de görüşmelere devam ediliyor.

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