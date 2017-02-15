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Rusya'da Stalin sevgisi artıyor

Rusya’da yapılan kamuoyu araştırmaları Sovyet lideri Stalin’e olumlu yaklaşan vatandaş sayısının ciddi oranda arttığını gösterdi. Levada Center adlı kamuoyu araştırmaları şirketinin son anketine göre, Rusya’da bugün...

Rusya'da Stalin sevgisi artıyor
Rusya’da yapılan kamuoyu araştırmaları Sovyet lideri Stalin’e olumlu yaklaşan vatandaş sayısının ciddi oranda arttığını gösterdi.

Levada Center adlı kamuoyu araştırmaları şirketinin son anketine göre, Rusya’da bugün Stalin sevgisi son 16 yılın zirvesinde.

Ankete göre, Stalin’e hayranlık, saygı ve sempati duyan Rusya vatandaşlarının oranı geçen senenin mart ayından bu yana yüzde 37’den yüzde 46’ya yükseldi.

Stalin’e karşı duyarsız olan Rusya vatandaşlarının oranı ise aynı dönemde yüzde 32’den yüzde 22’ye geriledi.

Stalin’e karşı olan yaklaşımını “antipati, korku, iğrenme, nefret” gibi kelimelerle ifade eden Rusya vatandaşlarının oranı ise yüzde 21’den yüzde 17’ye geriledi.

 

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