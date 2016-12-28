Rusya'da konsolide bütçe açığı Ocak-Kasım aylarında arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak-Kasım aylarında konsolide bütçe açığının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 oranında artarak 1.41 trilyon rubleye ulaşacağını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılının Ocak-Kasım aylarında bütçe açığının 985.67 milyar ruble olduğu, 2015 yılı sonunda Rusya’nın konsolide bütçe açığının 2.864 trilyon ruble değerinde olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2016 yılının Ocak-Kasım aylarında konsolide bütçe geliri 24.09 trilyon ruble iken, gideri 25.5 trilyon ruble oldu.