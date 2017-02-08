Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

Rusya'da, göçmenlere oturma izni puan sistemine göre verilecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya İçişleri Bakanlığı, yabancı vatandaşlara oturma izni verilmesinin mevcut sisteminin puan sistemi uygulayarak kolaylaştırılmasını ön gören yasa tasarısını hazırladı. Puan sistemi kriterlerinin...

Rusya'da, göçmenlere oturma izni puan sistemine göre verilecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya İçişleri Bakanlığı, yabancı vatandaşlara oturma izni verilmesinin mevcut sisteminin puan sistemi uygulayarak kolaylaştırılmasını ön gören yasa tasarısını hazırladı. Puan sistemi kriterlerinin ülkenin sosyoekonomik ve demografik ihtiyaçlarından yola çıkarak belirleneceği belirtildi.

Hazırlanan belgeye göre, oturma izni almak isteyen yabancı vatandaşlar geçici oturma izni alınma aşamasını pas geçerek puan sistemiyle değerlendirmeden geçecekler ve bu puanlar onların oturma izni alma şanslarını artıracak veya azaltacak.

Yaş, eğitim, iş veya girişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve adaptasyon düzeyi değerlendirilecek kriterler arasında olacak. Oturma izninin alınması için gerekli toplam puanı Rusya hükümeti belirleyecek.

Belgede, “Yasa tasarısının sunduğu imkan ülkenin ekonomik ve demografik politika çıkarlarına uyacak kriterler temelinde ülkeye sürekli Rusya’da yaşamak isteyen yabancı vatandaşları çekmeyi sağlayacak” denildi.

Puan sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte, eski Sovyet ülkeleri vatandaşlarının dışında Rusya’da yaşamak ve çalışmak isteyen diğer ülke vatandaşları da kısa zamanda oturma izni alabilecekler. Ek bürokratik prosedürlerin olmamasının genç ve eğitimli yabancı vatandaşlar için ülkeyi daha çekici hale getireceğine dikkat çekildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.