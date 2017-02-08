Rusya'da, göçmenlere oturma izni puan sistemine göre verilecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya İçişleri Bakanlığı, yabancı vatandaşlara oturma izni verilmesinin mevcut sisteminin puan sistemi uygulayarak kolaylaştırılmasını ön gören yasa tasarısını hazırladı. Puan sistemi kriterlerinin ülkenin sosyoekonomik ve demografik ihtiyaçlarından yola çıkarak belirleneceği belirtildi.

Hazırlanan belgeye göre, oturma izni almak isteyen yabancı vatandaşlar geçici oturma izni alınma aşamasını pas geçerek puan sistemiyle değerlendirmeden geçecekler ve bu puanlar onların oturma izni alma şanslarını artıracak veya azaltacak.

Yaş, eğitim, iş veya girişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve adaptasyon düzeyi değerlendirilecek kriterler arasında olacak. Oturma izninin alınması için gerekli toplam puanı Rusya hükümeti belirleyecek.

Belgede, “Yasa tasarısının sunduğu imkan ülkenin ekonomik ve demografik politika çıkarlarına uyacak kriterler temelinde ülkeye sürekli Rusya’da yaşamak isteyen yabancı vatandaşları çekmeyi sağlayacak” denildi.

Puan sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte, eski Sovyet ülkeleri vatandaşlarının dışında Rusya’da yaşamak ve çalışmak isteyen diğer ülke vatandaşları da kısa zamanda oturma izni alabilecekler. Ek bürokratik prosedürlerin olmamasının genç ve eğitimli yabancı vatandaşlar için ülkeyi daha çekici hale getireceğine dikkat çekildi.