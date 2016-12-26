Rusya'da düşen uçağın hareketleri belirlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya Savunma Bakanlığının basın sözcüsü, uzmanların düşen TU-154 tipi uçağın hareketlerini tespit etmek için radar bilgilerini incelediğini açıkladı. Uzmanlar, uçağın deniz kıyısından 6 kilometre mesafede düştüğünü bildirdi.

Şu an itibariyle arama çalışmalarına 39 gemi, 135 dalgıç ve 7 su altı aracı katılıyor. Askerler, cansız bedenleri, uçak parçalarını ve yolcuların şahsi eşyalarını bulmak için deniz kıyısını da araştırıyor. Arama operasyonuna ise 3 bin 500 kişi katılıyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bunun dışında 5 helikopter ve 10 Orlan-10 insansız hava aracı havadan su yüzünü gözetliyor“ denildi.

Rusya Bilimler Akademisi Okyanus Bilimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sergey Kuklev, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığına ait TU-154 tipi uçağın düştüğü yerde derinliklerin önemli ölçüde farklı ve akıntının çok güçlü olduğunu anlattı.

Kuklev, “Genel olarak bu bölgede yer alan akıntılar, kuzeybatı istikametinde akar ancak kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında güçlü ve tehlikeli akıntı oluşabilir. Akıntının hızı meteorolojik durumuna göre saniye başı 1.5 metreye ulaşabilir. Kanyonların dibinde de güçlü akıntı meydana gelebilir. Yanında derin bir kanyon varsa her şey oraya akıntıyla götürülüp orada dağıtılabilir“ şeklinde konuştu.

Adler ve Hosta bölgesinde kıta sahanlığının 1.5-2 kilometre yani çok kısa olduğunu dile getiren Kuklev, “Uçağın nerede düştüğünü kesin olarak bilmiyorum ama tam kıta sahanlığından sonra giden kanyonlardan dolayı derinlik farkı 1000 metreye yakın olabilir. Orada kanyon varsa tüm enkazları oraya düşmüş olabilir“ diye ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığının resmi temsilcisi İgor Konaşenkov, Soçi’den Latakya’ya giden ve Pazar günü Karadenizde düşen TU-154 tipi uçak kazasının yerinde arama kurtarma operasyonunun gelişmelerini anlattı.

Arama çalışmalarının tüm gece boyunca bir an bile durdurmadığını dile getiren Konaşenkov, son verilere göre 11 kişinin cenazesi ve 154 parçaya ulaşıldığını açıkladı. Konaşenkov, Adli Tıp Araştırma Bürosu ve Savunma Bakanlığına ait 111 Adli Tıp Araştırma Merkezi uzmanları tarafından uçak kazasında ölenlerin tanımlanmasının ve genetik testinin yapılacağını da kaydetti.