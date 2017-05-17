Rusya, Cenevre görüşmelerinde Suriye’de güvenli bölgelere destek bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Mayıs () – Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Astana’da varılan Suriye’de güvenli bölgelerin oluşturulması anlaşmasına Cenevre görüşmelerinde destek verilmesinin Suriye barış sürecinde büyük bir ilerleme sağlayacağını belirtti.

Volodin, “Bildiğim kadarıyla bugün Cenevre’de Suriye Görüşmelerinin 6. turu başladı. Geçenlerde Astana’da kazanılan başarıya, bir başka deyişle Suriye’de güvenli bölgelerin oluşturulmasına ilişkin anlaşmalara destek verilmesi çok önemli. Böyle olunca Suriye barış sürecinde büyük bir ilerleme yaşanacak“ dedi.