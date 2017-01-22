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Rusya Çalışma Bakanı açıkladı, emekli maaşları azalacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Rusya Çalışma Bakanı Maksim Topilin, önümüzdeki 3 sene içerisinde emekli maaşlarının azalacağını bildirdi. Topilin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Endekslemeyi düzeltmemize rağmen, tahminlerimize...

Rusya Çalışma Bakanı açıkladı, emekli maaşları azalacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Rusya Çalışma Bakanı Maksim Topilin, önümüzdeki 3 sene içerisinde emekli maaşlarının azalacağını bildirdi.

Topilin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Endekslemeyi düzeltmemize rağmen, tahminlerimize göre önümüzdeki 3 sene içerisinde emekli maaşları azalacak” ifadesini kullandı.

Topilin, bu durumu çalışan emeklilerin emekli maaşlarının 2016 yılından itibaren endekslenmemesi ve vatandaşın maaşını çalışmayı tamamlaması halinde tüm endekslerini dikkat alınarak yüksek seviyede alacağını belirtti.

Bakan şu şekilde devam etti:

“Bu sadece 2017 yılının görevi değil, bu çok uzun vadeli bir iş. Bunun emeklilerin gelirleri açısından sorunlu bir konu olduğunu anlamamız gerek. Tahminlere göre, emekli maaşı her yıl yüzde 0.5 oranında azalacak.”

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