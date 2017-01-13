Rusya, büyük özelleştirmeye hazırlanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak () - Rus hükümetinin, VTB Bankası, Sovkomflot Ticaret Filosu şirketi ve Novorossiysk Deniz Ticaret Limanının (NMTP) özelleştirilmesini ele alacağı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Hükümetinin en yakın gelecekte VTB bankası, Sovkomflot ve NMTP’nin hisselerinin kısmının satışını ele alacağını açıkladı.

Söz konusu şirketlerin hisselerinin satılıp satılmayacağı sorusuna cevap veren Şuvalov, “Bu büyük özelleştirme planı, orada ne varsa her şeyi ele alacağız“ diye bildirdi.