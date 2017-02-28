"Rusya bölgelerinin ekonomi hakları genişletilmeli"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Şubat () - Stratejik Araştırmalar Merkezi (TSSR) Başkanı Aleksey Kudrin, ekonominin büyümesini teşvik etmek üzere bölgelere karar alımlarında daha çok özgürlük sağlanması gerektiğini söyledi.

Kudrin, Rus haber ajansı ‘İnterfax’a yaptığı konuşmada, “Bölgelere daha çok ekonomik özgürlüğün sağlanması gerekiyor. Buna rağmen son yıllarda birçok Rus bölgelerinde faaliyetleri kısıtlayan bir takım yasa uygulandı. Sonucunda bölgelerin sahip olduğu imkanlar kısıtlandı“ dedi.

Ekonominin büyümesini yavaşlatan engeller arasında denetim ve gözetleme kurumların faaliyetinin yer aldığını belirten Kudrin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunun yanı sıra denetim ve gözetleme kurumların sorunu da söz konusu. Bölge potansiyelini geliştiriyor, ancak sayısı 80’e yakın federal gözetleme kurumu bu gelişmeyi yok ediyor. Bunun gerçek olduğunun farkındayız. Denetleme ve gözetleme görevlerinin bir kısmının bölgelere devredilmesi ve sunulması üzerinde düşünmemiz gerek.“ dedi.

Bilindiği üzere Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rusya ekonomisinin büyüme hızının düşük kalacağını, uzmanların yeni ekonomi modeli üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Delovaya Rossiya’ ve ‘Opora Rossii’ olmak üzere girişimcilerin birliklerinin ‘büyük dörtlüsü’ Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’e Rusya ekonomisinin büyüme hızının arttırılması için 25 teklifi içeren belgeyi sunmuştu.