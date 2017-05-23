Rusya, BM’ye Siber Suçlar Sözleşmesi tasarısını sunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Rusya’nın siber suçları önlemek için geniş uluslararası işbirliğinin pekiştirilmesinden yana olduğunu ve ilgili sözleşme tasarısını BM’ye sunmaya hazır olduğunu belirtti.

BM Suçların önlenmesi ve cezai hukuk komisyonu oturumunda konuşan Sıromolotov, “Son dönemde bilişim ve iletişim teknolojileriyle işlenen suçların önlenmesi önem kazanmaya başladı. Bu alanda birleşik uluslararası hukuki yaklaşımlar olmadığı için bu konuda temasların kurulması zor“ dedi.

Uluslararası uzmanların katılımıyla siber suçlar konulu kapsamlı araştırmanın hazırlanmasına destek veren Sıromolotov, “Rusya’nın bu konuya katkısı olarak 24 Mayıs tarihinde Rusya’nın önde gelen uzmanların katılacağı BM Siber Suçların Önlenmesi Sözleşmesi tasarısının tanıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz“ diye konuştu.