Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

Rusya Birleşik Krallık'a Skripal nedeniyle dört nota gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü, Rusya’nın Birleşik Krallık'a eski Baş İstihbarat Servisi albayı Sergey Skripal davası yüzünden dört adet nota gönderildiğini açıkladı.  Zaharova,...

Rusya Birleşik Krallık'a Skripal nedeniyle dört nota gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mart () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü, Rusya’nın Birleşik Krallık'a eski Baş İstihbarat Servisi albayı Sergey Skripal davası yüzünden dört adet nota gönderildiğini açıkladı. 

Zaharova, Rusya’nın böylelikle Londra ile aktif diyalog kurmaya başlamayı ümit ettiğini, fakat tüm taleplere karşın hiçbir anlama gelmeyen mesajların gönderildiğini belirtti. 

Birleşik Krallık'ın Rusya ile işbirliği yapmayı reddettiğini belirten Zaharova, “Londra’nın eylemleri siyasi bir şovdan ibaret, Rusya’ya karşı yapılan suçlamalar ise çılgınca. Moskova’nın vereceği yanıtlar üzerinde çalışılıyor, yakın zamanda bunlar uygulamaya geçecek” dedi. 

Ayrıca, Zaharova Washington’un Londra’ya Skripal olayında destek vermesine de değinerek Birleşik Krallık'ın bu konuda kimseye belge sunmadığını hatırlattı. Zaharova, “Hiçbir fikrin olmadığı bir konuya nasıl destek olabilirsin? Bu fantastik bir durum. Hangi belgeden bahsettiklerinin farkında olmadan belgeleri değerlendiriyorlar” diye ekledi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314