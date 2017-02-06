Rusya, beş askerin öldüğünü yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı resmi temsilcisi İgor Konaşenkov, Al Jazeera’nın Rus askerlerin Suriye’de hayatını yitirdiği haberinin yanlış olduğunu, Suriye’deki Rus askerlerinin hayatta olduklarını açıkladı.

General Konaşenkov, “Suriye Arap Cumhuriyetinde bulunan tüm Rus askerler hayatta ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar“ diye konuştu.

General, en büyük Arap kanalın bunun gibi sahte haberlerin yayımlamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Al Jazeera, Tartus kentinin yanında düzenlenen patlama sonucunda beş Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye topraklarında harekatlara başladığından bu yana Rusya 23 Rus askerin hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı.