Rusya, Belarus’tan gelen ürünleri takip edecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Şubat () - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi’nin (Rosselhoznadzor), Belarus’tan gelen ürünlerin Rusya sınırından ulaşacağı yere kadar takip edileceğini bildirdi. Alınan önlemin Belarus'tan gelen talep üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Tüm yol ‘Argus’ ve ‘Merkuriy’ bilgi sistemlerinde takip edileceği için bu karar Belarus tarafına yapılan suçlamalardan kaçınmayı sağlayacak” denildi.

Rosselhoznadzor, daha önce Belarus Bitki Güvenliği Servisi’nin nerede üretildiği belli olmayan ve sözde bu ülkeden gelen tüm ürünlerin sahte olduğu ve Rusya topraklarında üretildiğine ilişkin açıklamalarına dikkat çekti.