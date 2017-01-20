Rusya Başbakanı Medvedev'in kaleminden, Obama

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Obama yönetiminde Rusya ve Amerika'nın ilişkilerinin değerlendiren bir yazı kaleme aldı ve başbakanlık sitesinden yayınlandı.



Medvedev’in kaleme aldığı yazı şöyle:



"ABD Başkanı Barack Obama faaliyetlerini tamamladı. Onun çalışmalarının sonuçları bir hayli çelişkili. Bazı olayların şahsen şahidi olduğum için bu süreçteki Rusya ve Amerika'nın ilişkilerini kısaca değerlendirmek istiyorum.



Bir taraftan, Rusya ve Amerika birçok ciddi uluslararası sorunu birlikte çözmeyi başardı. İki ülke arasında nükleer silahların kısıtlanmasına ilişkin anlaşma imzalandı, Rusya ve ABD İran Nükleer Programı'nın çözümünde lider rol oynadılar. Suriye'de kimyasal silahların imha edilmesini başardık. Bu sonuçlar tüm dünya için çok önemli.



Diğer taraftan, Obama'nın başkanlığının ikinci süresinin sonuna doğru Rusya ve Amerika'nın ilişkileri tamamen bozuldu. ABD'nin dünyadaki tüm süreçleri yönetmeye çalıştığının, çeşitli ülkelerin iç olaylarına karıştığının ve yabancı topraklarda savaş yarattığının herkes farkında. Irak, Arap Baharı, Ukrayna, Suriye bu listenin sadece bir kısmı. Bunların sonuçlarını hala gözlemliyoruz, bu ülkelerde siyasi sistemlerin tamamen çökmesinden on binlerce insanın yaşamını yitirdiği savaşa kadar.



Bu tür eylemler sadece bir şekilde anlatıldı: ABD'nin çıkarları. Bu açıklama Amerika'da bir hayli anlaşılır, ayrıca diğer ülkelere de tartışmasız gelebilir.



Ama sorun bunda değil. Sorun kendi gerçek çıkarlarını anlamamakta.



Obama idaresi, Rusya ile ilişkiler gibi önemli ve zor konuda uzağı göremedi. Zor uluslararası süreçlerin değerlendirilmesinde, kilit çözümlerde kararların farklı olmasında ve çeşitli siyasi güçlerin baskısında bile Obama yönetiminin daha akıllı ve sorumluluk sahibi davranmasını ümit ediyorduk. Rusya'nın 'Muzdan bir cumhuriyet' (böyle olsa bile dünyanın tüm üyeleriyle eşit diyalog kurulması gerek) olmadığını dikkate almak gerekiyordu. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesiyle bu tür bir konuşma kabul edilemez. En önemli uluslararası inisiyatiflerin, büyütmeden söylüyorum, Rusya ve ABD'nin ilişkilerine bağlı olduğunu dikkate alırsak, kilit partnerlerimizin politikasında bazı şeyleri beğenmeyebiliriz fakat ortak sorumluluğumuzu hatırlamak zorundayız. İşte Obama idaresi bunu yapamadı.



Ülkemize baskı sınırsız genişliğe ulaştı. Hiç kimseye yardımı dokunmayan ve işbirliğimizi neredeyse yok eden düşünülmeden uygulanan ekonomik yaptırımlar. Bazı komik özel kısıtlamalar. Olay öyle bir aptallık noktasına geldi ki, Rus parlamentosu başkanı, bakanlar ve iş adamlarının ABD'ye girişleri yasaklandı, işbirliği pencereleri kapatılarak temas imkanları kısıtlandı. Hesaplar sert baskıya yapıldı.



Bundan kim kazandı? Hiç kimse. ABD hiç kazanmadı. Hesapları tutmadı.



Sonuç, Obama yönetimi ABD ve Rusya'nın ilişkilerini son yılların en düşük noktasına taşıyarak yıktı. Bu onun en önemli dış siyasi hatasıdır ve bu tarihte kalacak.



Yeni idarenin bizim ülkemizle ilişkilerini nasıl kuracağını bilmiyoruz. Mantığın önde gelmesini umuyoruz ve ilişkilerin daha iyi olma yönünde değişmesi için adım atmaya hazırız."