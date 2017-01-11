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Rusya Başbakanı Medvedev, ”Bu yıl enflasyon yüzde 4’e düşebilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Merkez Bankasının verilerine göre enflasyonun 2016 yılında yüzde 5.4 oranında tespit edildiğini, 2017’de yüzde 4’e düşebileceğini söyledi. Rusya Hükümetinin...

Rusya Başbakanı Medvedev, ”Bu yıl enflasyon yüzde 4’e düşebilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Merkez Bankasının verilerine göre enflasyonun 2016 yılında yüzde 5.4 oranında tespit edildiğini, 2017’de yüzde 4’e düşebileceğini söyledi.

Rusya Hükümetinin 2016 eylem planının değerlendirilmesine ilişkin toplantıda konuşan Medvedev, “İzlediğimiz makroekonomik politikayla yaptırımlara rağmen sermaye piyasasında istikrar sağladık. Enflasyonu iyice düşürdük, 2016 yılında yüzde 5.4 olan enflasyonun oranı Rusya’nın çağdaş tarihinin en düşük düzeyidir. Hedef, yani yüzde 4 olan enflasyona ulaşmamız 2017 yılında mümkün görünüyor“ dedi.

2016’da başta ziraat olmak üzere bir sürü alanlarda ithal ikamesi için ortamın kurulduğunu dile getiren Başbakan, Rusya hükümetinin bütçe ve vergi politikasının öngörülür olduğunu koruyabildiğine de dikkat çekti.

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