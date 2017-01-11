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Rusya, AKPM’ne katılmayı mantıksız buluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Rusya Devlet Duması Sözcüsü Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile diyalog kurmaya hazır olduğunu ancak oy kullanımına izin vermeyen bir kuruma katılımı mantıksız...

Rusya, AKPM’ne katılmayı mantıksız buluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Rusya Devlet Duması Sözcüsü Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile diyalog kurmaya hazır olduğunu ancak oy kullanımına izin vermeyen bir kuruma katılımı mantıksız bulduğunu açıkladı.

Volodin, “Diyaloğa hazırız, katılmaya hazırız ancak oy kullanmamıza izin vermeyen Parlamenterler Meclisine katılmamız mantıksız“ diye vurguladı.

2014 ve 2015 yıllarında Rusya’nın Kırım konusundaki tutumundan dolayı Rusya heyetinin oy kullanma, konseye katılma ve seçimleri denetleme haklarını kaldıran kararnameler çıkarıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi heyeti Moskova’yı 11-13 Ocak tarihlerinde ziyaret edecek.

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