Rusya, ABD’nin yaptırım politikasında değişiklik görmüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Washington’un Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya hazır olduğuna ilişkin hiçbir sinyal vermediğini bildirdi.

Çijov “Rossiya 24” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bu sorunun Amerika köşesine gelirsek, Brüksel Trump’ın göreve gelerek Rusya’ya uygulanan yaptırım politikasını gözden geçirmemesinden dolayı endişeliydi. Bu Federica Mogherini’nin birkaç hafta önce Washington’a beraberinde götürdüğü sinyallerden birisiydi. Mogherini oradan memnun ayrıldı, bu demek oluyor ki bazı sözler aldı. Henüz yaptırım politikasında değişiklik görünmüyor” dedi.

Çijov, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin sonuç beklediğini ve yaptırımların kaldırılmasını istediklerini saklamadıklarının altını çizdi. Çijov, “Yaptırımlar İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Nisan ayında başlaması planlanan görüşmelerin bir konusu olabilir. Brexit gerçekleştiği zaman, Avrupa Birliği’nin kararları İngiltere’yi kapsamayacak. İşte o zaman Londra kendi kararını alacak veya yaptırımları kaldıracak” dedi.