Rusya 17 ton Türk domatesine el koydu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Mart () - Rusya Federal Güvenlik Servisi, Federal Gümrük Servisi ve Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin (Rosselhoznadzor) Bryansk ve Smolensk Oblastları ile birlikte Devlet sınırının Rusya-Belarus idari kısmında 13 ve 15 Mart 2018 tarihlerinde Belarus’tan gelen iki aracı durdurarak yüküne el koyduğu duyuruldu.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Araçların kontrolü sırasında 17.29 ton Türkiye üretimi olan domates ve 1.52 ton mantarın olduğu saptandı. Sunulan ürün belgeleri aracın mantar taşıdığını gösteriyor” denildi.

Rosselhoznadzor, 18.81 ton olan ürünlerin mevcut Rus yasalarına göre imha edileceği belirtildi.