Rusların reel gelirleri yüzde 6 oranında düştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) 2016 yılının Aralık ayında Rusların reel gelirlerinin 2015 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6.1 oranında, Kasım ayında da yüzde 6 oranında düştüğünü açıkladı.

2016 yılı içerisinde Rusların reel gelirleri 2015 yılına kıyasla yüzde 5.9 oranında düştü. 2015 yılında yüzde 3.2 oranında, 2014 yılında yüzde 0.7 oranında düşen bu gösterge üç yıl sırayla azalıyor.

2016 yılında Rusların gelirleri kişi başı aylık 30.775 ruble düzeyindeydi. 2016 yılının sonunda ortalama maaş yüzde 7.7 artarak 36 bin 703 rubleye vardı ancak enflasyon gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda gerçek artışı yüzde 0.6 oranında oldu.