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Ruslar eşyaları parçalayarak stres atıyorlar

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Aralık () – Moskovalı girişimci iş yaratıcılığına yeni bir örnek ekleyerek düş kırıklığına uğramış insanların üzerinden para kazanmanın yolunu buldu. Strese giren müşterilerine mobilyalı bir odadaki...

Ruslar eşyaları parçalayarak stres atıyorlar

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Aralık () – Moskovalı girişimci iş yaratıcılığına yeni bir örnek ekleyerek düş kırıklığına uğramış insanların üzerinden para kazanmanın yolunu buldu. Strese giren müşterilerine mobilyalı bir odadaki eşyaları ücret karşılığında kırdırarak stres atmalarına yardımcı oluyor. Moskovalı girişimci Alexej Barinskij İsveç televizyon kanalı muhabirine ‘‘Her şey bitmeyecekmiş gibi gelen çok uzun bir iş toplantısı ile başladı. Toplantı sonunda her şeyi kırıp dökmek istedim.Böylece bende ‘debosh’ fikri (baştan çıkarmak-azdırmak) doğdu.’’ diye konuştu. İşyerindeki stüdyo odayı müşterilerinin istekleri doğrultusunda ofis odası, metro vagonu, otel odası, devlet dairesi gibi döşeyen girişimci en düşük 10 bin Ruble (170 Dolar) ücret karşılığında bir saat süresince müşterilerine hazırlanan odayı döküp kırdırıyor. Kadın müşteriler ağırlıkta Girişimi başlattığında müşterilerinin orta düzeyde erkek müşterilerden olacağını tahmin ettiğini belirten Alexej Barinskij, şu anda müşterilerinin yüzde 60’ını 20-30 yaş arası kadınların oluşturduğunu söyledi. Kız arkadaşının kendisine yaş günü hediyesi olarak satın aldığı seanstan sonra konuşan müşterilerden Dimitrij ‘‘Psikoloğa altı ay boyunca gidip bir sürü para ödeyeceğime, buraya gelip bir seanstan sonra altı ay normal bir yaşam sürüyorum. Sonra tekrar geliyorum’’ dedi. 

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