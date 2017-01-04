Rus ve Türk temsilciler Suriye’de ateşkesi denetliyor

Rusya ve Türkiye’nin Suriye komisyonundan temsilciler Suriye’de bir gün içerisindeki ateşkes rejiminin ihlal sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Rusya’nın Suriye Ateşkes Rejimi Merkezi tarafından yayınlanan bültende, Rus-Türk ortak komisyonunun Rus temsilcileri bir gün içerisinde Hama’da 8, Halep’te 7, Lazkiye’de 7, Şam’da 5 olmak üzere 27 ihlalin saptandığını bildirdiler.

Komisyonun Türk temsilcileri 18 ihlal tespit ettiler. Bunlardan 7’si Halep’te, 6’sı Şam’da, 2’si İdlib’te, 2’si Humus’ta ve birinin Dera’da yaşandığı belirtildi.

Tüm ihlallerin soruşturulduğu ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.