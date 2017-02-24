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Rus ve Amerikalı milletvekilleri St. Petersburg’da buluşacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası ilişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Rus ve Amerikalı parlamenterlerin bir sonraki görüşmesinin Nisan ayında St. Petersburg’da düzenleneceğini...

Rus ve Amerikalı milletvekilleri St. Petersburg’da buluşacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası ilişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Rus ve Amerikalı parlamenterlerin bir sonraki görüşmesinin Nisan ayında St. Petersburg’da düzenleneceğini bildirdi.

Dzhabarov, Viyana’da iki ülkenin parlamenterleri arasında düzenlenen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesindeki ulusal heyetini Rusya’ya davet ettik ve gelmelerini umuyoruz.” dedi.

Dzhabarov, Amerika’nın inisiyatifi üzerine Viyana’da düzenlenen görüşmede Ukrayna’daki durum ve Kırım dahil olmak üzere geniş kapsamlı konuların değerlendirildiğini belirterek, “Bu görüşmeler çok faydalı geçti. Rus ve Amerikalı parlamenterlerin arasında uzun süren ara, ilişkilerde çözülmeyen sorunların birikmesine neden oldu. Fakat çıkarlarımızın kesiştiği alanlar da var ve bunların başında terörle mücadele yer alıyor. Partnerlerimize bu alandaki güçlerimizi birleştirmeyi ve bir çalışma grubu kurulmasını teklif ettik” dedi.

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