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Rus ve Alman bakanlar, ambargonun kaldırılması halinde ticaret düzelmesini görüştüler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ocak () - Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ve Almanyalı mevkidaşı Christian Schmidt, Rusya’nın ambargosunun kaldırılması halinde tarım ürünleri ticaretinin düzelmesini görüştüler. Tkaçev “Rossiyskaya...

Rus ve Alman bakanlar, ambargonun kaldırılması halinde ticaret düzelmesini görüştüler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ocak () - Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ve Almanyalı mevkidaşı Christian Schmidt, Rusya’nın ambargosunun kaldırılması halinde tarım ürünleri ticaretinin düzelmesini görüştüler.

Tkaçev “Rossiyskaya Gazeta”ya yaptığı açıklamada, görüşmenin Rusya ve Almanya’nın diyaloğunun aşama aşama düzelmesi için adım olduğunu belirtti.

Tkaçev şöyle devam etti:

“Ortak çabalarla iki ülke arasındaki ikili ticaret rejiminin en kısa zamanda düzelmesini sağlayacak karşılıklı ürün sevkiyatı güvenliğini garanti eden sistemin yenilenmesi planlanıyor. Er ya da geç karşılıklı kısıtlama rejimi kaldırılacak ve şimdiden ticari ilişkilerin nasıl geliştirileceğini düşünmemiz gerek.”

Yaptırımlar yüzünden Alman tarım sektörünün her yıl 1 milyar dolar kaybettiğini belirten Bakan, görüşme sırasında tarafların Rusya ve Almanya’da uzmanların 3 ay teknik görüşme düzenlemesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Tkaçev son olarak, “Aynı zamanda Rus tarım ürünleri üreticileri için Alman pazarında potansiyel görüyoruz” dedi.

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