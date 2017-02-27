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Rus uzmanlar Türk hava sahasını gözlemleyecek

Moskova, 27 Şubat, () - Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Rus uzman grubunun 3 Mart’a kadar Türkiye hava sahasında gözlem uçuşu yapacağını bildirdi. Rıjkov gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Açık...

Rus uzmanlar Türk hava sahasını gözlemleyecek

Moskova, 27 Şubat, () - Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Rus uzman grubunun 3 Mart’a kadar Türkiye hava sahasında gözlem uçuşu yapacağını bildirdi.

Rıjkov gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Açık Hava Sahası Anlaşması çerçevesinde 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Rus uzman grubu An-30B Rus gözlem uçağı ile belirlenen rota sınırları içerisinde Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapacak” ifadesini kullandı.

Açıklamada, Eskişehir’den kalkacak uçağın 1900 kilometrelik hava sahasını denetleyeceği belirtildi. Kabin içinde bulunan Türk yetkililer de uçağın belirlenen rota üzerinde uçuş yapmasını sağlayacak, uçuş sırasında hangi tür cihazların kullanıldığını ve anlaşmaya uyulup uyulmadığını denetleyecek.

Açık Hava Sahası Anlaşması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na üye 27 ülke tarafından 1992 yılında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de imzalanmıştı. Bu anlaşmanın amacı ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı ve güveni sağlamlaştırmak. Açık Hava Sahası Anlaşması’na katılan devletler bir birlerinin hava sahasında gözlem uçuşları yapılmasına olanak sağlıyor. Anlaşmada 34 ülke yer alırken, Rusya bu anlaşmaya 26 Mayıs 2001’de dahil oldu.

 

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