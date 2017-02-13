Rus uzman grubu Türkiye’de denetleme yapacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Şubat () - Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Rus uzman grubunun Türkiye’de belirtilen bölgede denetleme yapacağını bildirdi.

Rıjkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “13-15 Şubat tarihlerinde 2011 tarihli güvenlik ve güvenin güçlendirilmesi önlemlerine ilişkin Viyana belgesinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde Rus uzman grubu Türkiye’de belirtilen bölgede denetleme düzenleyecek” ifadelerini kullandı.

Rıjkov, denetlemenin belirtilen bölge sınırlarındaki askeri faaliyetlerin büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Rıjkov, bu tür bir bölgenin alanının yaklaşık 18 bin metrekare olacağını ve Rus uzmanların birlikleri ve poligonları ziyaret edeceklerini kaydetti.